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Донеччина під обстрілами окупантів: є поранені та значні руйнування

5 лютого 2023 11:09
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Обстріли Донецької області 4 лютого — є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів Донецької області
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок ракетних атак загинули люди та пошкоджено багато житлових будинків.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Деталі обстрілів

"Серед ночі росіяни завдали два ракетні удари по Дружківці: поранено п'ять людей, пошкоджено чотири багатоповерхівки та дитсадок", — розповідає Кириленко.           

За інформацією рятувальників, на Донеччині зі зруйнованого внаслідок ракетного обстрілу п'ятиповерхового будинку врятовано дев'ять людей.

"В результаті ракетного обстрілу м. Дружківка, який відбувся вночі 05 лютого, сталося обвалення сходових клітин 1-го та 2-го поверхів в під’їзді п'ятиповерхового житлового будинку ", — розповіли у ДСНС.

обстріли Донеччини

Обстріл Донеччини

На Волноваському напрямку, за словами очільника ОВА, обійшлося без жертв — під обстрілами Вугледар та околиці громади.

Що стосується Донецького напрямку, то гучно було у Кураховому. Окупанти прямим влучанням пошкодили крамницю, також постраждали дві багатоквартирні будинки та споруда підприємства.

"Зранку відбулися обстріли Соловйового Очеретинської громади та Авдіївки: пошкоджено два будинки у Соловйовому та околиці АКХЗ в Авдіївці", — каже Кириленко.

На Горлівському напрямку під вогнем опинився Часів Яр — пошкоджено щонайменше сім житлових будинків та будівлю підприємства. Напружена ситуація також у Соледарській громаді. Там пошкоджено три будинки у Роздолівці і ще три у Васюківці.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Ямполі Лиманської громади. У Званівській громаді пошкоджено два будинки у Переїзному — без жертв.

"Всього за добу росіяни вбили четверо жителів Донеччини, поранили ще 11", — додав Кириленко. 

 Нагадаємо, упродовж доби окупанти 60 разів обстріляли Херсонську область. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Ворожі снаряди пошкодили будинки та забрали життя однієї людини.

Окрім того, вранці 5 лютого, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкові. Відомо, що ворог використав для атаки ракети С-300. Відомо, що постраждало четверо людей.

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