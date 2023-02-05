Обстрелы Донецкой области 4 февраля — есть погибшие и ранены

Последствия обстрелов Донецкой области

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. В результате ракетных атак погибли люди и повреждены многие жилые дома.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Детали обстрелов

"Среди ночи россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке: ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажки и детсад", — рассказывает Кириленко.

По информации спасателей, в Донецкой области из разрушенного в результате ракетных обстрелов пятиэтажного дома спасены девять человек.

"В результате ракетного обстрела г. Дружковка, который состоялся ночью 05 февраля, произошло обрушение лестничных клеток 1-го и 2-го этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома ", — рассказали в ГСЧС.

На Волновахском направлении, по словам главы ОВА, обошлось без жертв под обстрелами Угледар и окрестности общины.

Что касается Донецкого направления, то громко было в Курахово. Оккупанты прямым попаданием повредили магазин, также пострадали два многоквартирных дома и сооружение предприятия.

"Утром произошли обстрелы Соловьевого Очеретинского общества и Авдеевки: повреждены два дома в Соловьеве и окрестности АКХЗ в Авдеевке", — говорит Кириленко.

На Горловском направлении под огнем оказался Часов Яр — повреждено, по меньшей мере, семь жилых домов и здание предприятия. Напряженная ситуация также в Соледарской общине. Там повреждены три дома в Роздоловке и еще три в Васюковке.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Ямполе Лиманской общины. В Звановской общине повреждены два дома в Переездном без жертв.

"Всего за сутки россияне убили четверых жителей Донбасса, ранили еще 11", — добавил Кириленко.

Напомним, в течение суток оккупанты 60 раз обстреляли Херсонскую область. Были из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Вражеские снаряды повредили дома и унесли жизни одного человека.

Кроме того, утром 5 февраля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харькову. Известно, что враг использовал для атаки ракеты С-300. Известно, что пострадали четыре человека.