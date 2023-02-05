Обстрелы Донецкой области 4 февраля — есть погибшие и ранены

Донецкая область под обстрелами оккупантов: есть раненые и значительные разрушения
Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. В результате ракетных атак погибли люди и повреждены многие жилые дома.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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Детали обстрелов
"Среди ночи россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке: ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажки и детсад", — рассказывает Кириленко.
По информации спасателей, в Донецкой области из разрушенного в результате ракетных обстрелов пятиэтажного дома спасены девять человек.
"В результате ракетного обстрела г. Дружковка, который состоялся ночью 05 февраля, произошло обрушение лестничных клеток 1-го и 2-го этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома ", — рассказали в ГСЧС.
На Волновахском направлении, по словам главы ОВА, обошлось без жертв под обстрелами Угледар и окрестности общины.
Что касается Донецкого направления, то громко было в Курахово. Оккупанты прямым попаданием повредили магазин, также пострадали два многоквартирных дома и сооружение предприятия.
"Утром произошли обстрелы Соловьевого Очеретинского общества и Авдеевки: повреждены два дома в Соловьеве и окрестности АКХЗ в Авдеевке", — говорит Кириленко.
На Горловском направлении под огнем оказался Часов Яр — повреждено, по меньшей мере, семь жилых домов и здание предприятия. Напряженная ситуация также в Соледарской общине. Там повреждены три дома в Роздоловке и еще три в Васюковке.
На Лисичанском направлении один человек погиб в Ямполе Лиманской общины. В Звановской общине повреждены два дома в Переездном без жертв.
"Всего за сутки россияне убили четверых жителей Донбасса, ранили еще 11", — добавил Кириленко.
Напомним, в течение суток оккупанты 60 раз обстреляли Херсонскую область. Были из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, БМП и ПТРК. Вражеские снаряды повредили дома и унесли жизни одного человека.
Кроме того, утром 5 февраля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харькову. Известно, что враг использовал для атаки ракеты С-300. Известно, что пострадали четыре человека.