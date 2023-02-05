Обстріли Херсона 4 лютого — окупанти атакували місто шість разів

Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК

За попередню добу, 4 лютого, російська армія 60 разів атакували Херсонську область. Ворожі снаряди пошкодили будинки та забрали життя однієї людини.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Що відомо про обстріли Харківщини

За інформацією Херсонської ОВА, за минулу добу, 4 лютого, російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК.

Херсон армія рф атакувала шість разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки.

"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще один житель області дістав поранення", — розповіли в ОВА.

Херсонці покидають місто

У Херсоні залишилося близько 60 тисяч людей — це 20% населення міста до повномасштабного вторгнення. 100 тисяч людей виїхали під час окупації, а після початку обстрілів поїхали решта.

"Переважно це соціально незахищені верстви населення, які не можуть дозволити себе евакуюватися, або патріотичні люди, які не хочуть їхати. Вони кажуть: "Ми жили під окупацією, чим нас можуть налякати ці обстріли?" — сказав пресофіцер Херсона Дмитро Плетенчук.

Втім, зараз у Херсоні немає безпечних локацій, тож влада закликає людей евакуюватись. Попри постійні обстріли, як зазначив офіцер, не можна сказати, що у Херсоні "гуманітарна катастрофа".

"Ситуація не критична — є вода, є теплопостачання, є тепло. Сказати, що гуманітарна катастрофа, не можна. Магазини та аптеки працюють, як і пункти видачі гуманітарної допомоги. Таких локацій близько 18. Місто працює у штатному режимі", — уточнив пресофіцер.

Нагадаємо, що одним зі способів звільнення лівобережної частини Херсонської області може бути не лише завдання удару по ворогові по суші, з боку Запоріжжя. ЗСУ також можуть вдатися до тактики форсування Дніпра.