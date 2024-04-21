ДПСУ показали відео, як бригада "Помста" ефектно нищить окупантів на Куп'янському напрямку
21 квітня 2024 16:32
Военные несут дроны. Фото иллюстративное: Армия дронов
Пʼять окупантів отримали суттєві поранення. Це сталось внаслідок злагодженої роботи аеророзвідки та мінометних розрахунків прикордонників бригади "Помста".
Про це повідомляє ДПСУ у неділю, 21 квітня.
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Українські прикордонники з дрону атакували позиції окупантів на Куп'янському напрямку. Було поранено одразу п'ятьох російських військових.
Нещодавно ми писали про те, що прикордонники з підрозділу "Помста" просять долучитися до збору на нічні FPV-дрони, які необхідні для ліквідації ворога.
Раніше в Україні розробили новий боєприпас для FPV-дронів. Також екскомандир "Айдару" розповів про основний недолік FPV-дронів.
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