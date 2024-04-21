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ДПСУ показали відео, як бригада "Помста" ефектно нищить окупантів на Куп'янському напрямку

21 квітня 2024 16:32
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
ДПСУ показали відео, як бригада "Помста" ефектно нищить окупантів на Куп'янському напрямку
Военные несут дроны. Фото иллюстративное: Армия дронов
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

Пʼять окупантів отримали суттєві поранення. Це сталось внаслідок злагодженої роботи аеророзвідки та мінометних розрахунків прикордонників бригади "Помста".

Про це повідомляє ДПСУ у неділю, 21 квітня.

Читайте також:

Українські прикордонники з дрону атакували позиції окупантів на Куп'янському напрямку. Було поранено одразу п'ятьох російських військових.

 

 

Нещодавно ми писали про те, що прикордонники з підрозділу "Помста" просять долучитися до збору на нічні FPV-дрони, які необхідні для ліквідації ворога.

Раніше в Україні розробили новий боєприпас для FPV-дронів. Також екскомандир "Айдару" розповів про основний недолік FPV-дронів.

ЗСУ
Україна
прикордонники
військові
дрони
ДПСУ

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