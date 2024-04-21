ГПСУ показала видео, как бригада "Помста" эффектно уничтожает окупантов на Купянском направлении

Военные несут дрон. Иллюстративное фото: Армия дронов

Пять окупантов получили существенные ранения. Это произошло в результате слаженной работы аэроразведки и минометных расчетов пограничников бригады "Помста".

Об этом сообщает ГПСУ в воскресенье, 21 апреля.

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Украинские пограничники с дрона атаковали позиции оккупантов на Купянском направлении. Были ранены сразу пять российских военных.

Недавно мы писали о том, что пограничники из подразделения "Помста" просят присоединиться к сбору на ночные FPV-дроны, необходимые для ликвидации врага.

Ранее в Украине разработали новый боеприпас для FPV-дронов. Также экскомандир "Айдара" рассказал об основном недостатке FPV-дронов.