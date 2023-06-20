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"Драматичний детектив": у ГУР оцінили передачу українських полонених Угорщині

20 червня 2023 15:01
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Драматичний детектив": у ГУР оцінили передачу українських полонених Угорщині
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові, яких перемістили з Росії до Угорщини, ще залишаються в полоні. Україна отримала інформацію від родичів деяких військовополонених, які стверджують, що їхні близькі досі перебувають під суворим наглядом, з обмеженим зв'язком та контактами, які здійснюються під наглядом третіх осіб.

Про це повідомляє представник ГУР Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

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Представник ГУР додав, що Україна має попередній список полонених, переданих до Угорщини, проте нині вони не можуть підтвердити його вірогідність.

"Ми маємо в своєму розпорядженні список, складений на основі даних з різних джерел, включаючи оперативні дані. Але ми не можемо вважати його офіційним. У нас є перелік тих людей, яких Угорщина запросила у Росії кілька місяців тому — там 13 прізвищ. І є інший список, можливо, що містить одинадцять імен тих, кого вже передали", — заявив він.

ГУР уточнило, що, згідно з міжнародним правом, цим питанням має займатися Міжнародний комітет Червоного Хреста. Як країна-агресорка Росія, так і Угорщина, яка підписала всі відповідні угоди, включаючи Женевську конвенцію, має надати необхідну інформацію. Проте досі від РФ не надходило жодної офіційної інформації.

"Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Тому що подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив із дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку Росії, яка проводить ІПСО", — сказав Юсов.

Нагадаємо, що уряд Угорщини спростовує твердження про ненадання доступу українським дипломатам до 11 російських військовополонених. Держсекретар Угорщини з міжнародних питань Золтан Ковач стверджує, що солдатів було звільнено в Росії з ініціативи Російської православної церкви та Угорської служби благодійності Мальтійського ордену, і вони добровільно хотіли перебратися до Угорщини.

Також ми писали, що до повернення на територію України з Угорщини українські військові матимуть статус зниклих безвісти. Жодної офіційної інформації, зокрема особистих даних цих полонених, Україна досі не отримала.

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