Переданные Венгрии украинские пленные считаются пропавшими без вести

Фото: Главное управление разведки Минобороны

До возвращения на территорию Украины из Венгрии украинские военные будут иметь статус пропавших без вести. Никакой официальной информации, в частности личных данных этих пленных, Украина до сих пор не получила.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил советник Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Иван Ангелин.

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Статус "венгерских пленных"

Иван Ангелин прокомментировал передачу российской стороной в Венгрию части украинских военнопленных.

Речь шла о том, в каком статусе эти украинцы будут находиться на территории этой страны.

"Они все равно будут считаться пропавшими без вести при особых обстоятельствах, пока мы не заберем их в Украину", — объяснил Ангелин.

Государство должно вмешаться

По словам представителя офиса Уполномоченного, официальной информации (скажем, личных данных этих военных) украинская сторона не получала, все, что удалось выяснить, — это исключительно оперативные сведения.

"Мы считаем, что государство должно вмешаться и принять какие-то меры, и должно вообще понять, на каких основаниях людей передали и на каких основаниях людей принимают другие страны", — сказал Ангелин, подчеркнув, что это первый случай такой передачи украинских военнослужащих.

Напомним, что спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что правительство Украины не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о передаче украинских пленных. Украина об этом узнала из заявлений вице-премьер-министра Венгрии.