"Драматический детектив": в ГУР оценили передачу украинских пленных Венгрии

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: google

Украинские военные, которых переместили из России в Венгрию, все еще остаются в плену. Украина получила информацию от родственников некоторых военнопленных, которые утверждают, что их близкие все еще находятся под строгим наблюдением, с ограниченной связью и контактами, осуществляемыми под присмотром третьих лиц.

Об этом сообщает представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

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Представитель ГУР добавил, что Украина обладает предварительным списком пленных, переданных в Венгрию, однако в настоящее время они не могут подтвердить его достоверность.

"Мы располагаем списком, составленным на основе данных из различных источников, включая оперативные данные. Но мы не можем считать его официальным. У нас есть перечень тех людей, которых Венгрия запросила у России несколько месяцев назад, — там 13 фамилий. И есть другой список, возможно содержащий одиннадцать имен тех, кого уже передали", — заявил он.

ГУР уточнило, что, согласно международному праву, этим вопросом должен заниматься Международный комитет Красного Креста. Как страна-агрессор Россия, так и Венгрия, подписавшая все соответствующие соглашения, включая Женевскую конвенцию, должны предоставить необходимую информацию. Однако до сих пор от РФ не поступало никакой официальной информации.

"То, что мы вообще обсуждаем эту ситуацию, очень обидно. Потому что событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. В первую очередь со стороны России, которая проводит ИПСО", — сказал Юсов.

Напомним, что правительство Венгрии опровергает утверждение о непредоставлении доступа украинским дипломатам к 11 российским военнопленным. Госсекретарь Венгрии по международным вопросам Золтан Ковач утверждает, что солдаты были освобождены в России по инициативе Русской православной церкви и Венгерской службы благотворительности Мальтийского ордена, и они добровольно хотели перебраться в Венгрию.

Также мы писали, что до возвращения на территорию Украины из Венгрии украинские военные будут иметь статус пропавших без вести. Никакой официальной информации, в частности личных данных этих пленных, Украина до сих пор не получила.