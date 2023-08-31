Дрон, який атакував Брянськ, впав на готель Управління справами уряду регіону, — ЗМІ

Літальний безпілотний апарат. Фото: google

У четвер, 31 серпня, у Брянську безпілотний літальний апарат, що нагадує камікадзе, розбився на території гостьового будинку, що належить Управлінню справами місцевої влади. Цей інцидент стався неподалік центру регіонального управління.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що район міського центру був тимчасово обмежений для транспорту та громадян з метою забезпечення безпеки через можливі дії ЗСУ.

Безпілотник, який атакував місто, впав біля адміністративної будівлі готелю., впав біля адміністративної будівлі готелю. Цей інцидент стався у безпосередній близькості від будівлі регіонального уряду.

Голова Брянської області Олександр Богомаз раніше заявив про те, що над містом було знешкоджено три літаючі пристрої за допомогою антидронового обладнання. Жодних матеріальних збитків, за його словами, не виявлено.

Нагадаємо, що в ніч на 31 серпня територія Росії зазнала масованої атаки дронами-вбивцями, яка стала найбільшою з моменту початку війни. При цьому російська ППО не справляється із подібними атаками.