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ПВО РФ не справляется с атаками дронов, — британская разведка

31 августа 2023 10:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ПВО РФ не справляется с атаками дронов, — британская разведка
Атака дронов в России. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 31 августа территория России подверглась массированной атаке дронами-убийцами, ставшей самой крупной с момента начала войны. При этом российская ПВО не справляется с подобными атаками.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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В сообщении указывается, что инциденты зафиксированы в Москве, Брянске, Рязани, а также на военном аэродроме возле Пскова, расположенного у границы с Эстонией. По предварительным данным, в Пскове несколько военных грузовых машин могли получить повреждения. За последний месяц летом 2023 года небо России было нарушено 25 раз атакующими дронами.

Согласно данным из Великобритании, значительное число беспилотников успешно достигли своих целевых точек, что указывает на потенциальные проблемы в системе противовоздушной обороны России.

В британской разведке предполагают, что в ответ на усиливающуюся угрозу Россия, возможно, примет меры по укреплению своего воздушного пространства в районе между Украиной и столицей. Предшествующие атаки привели к тому, что российская авиация была рассортирована по различным базам. Тем не менее последние нападения показали, что дальность полета дронов значительна, что усложняет их дислокацию.

Британское Министерство обороны предполагает, что Россия может рассмотреть варианты размещения дополнительных противовоздушных комплексов на угрожаемых аэродромах.

Напомним, что утром 31 августа в направлении Москвы сбили беспилотник. Из-за этого сразу три международных аэропорта задерживают десятки рейсов.

Также мы сообщали, что 29 августа, около 23:30 прозвучала серия взрывов в аэропорту "Кресты" в Пскове в РФ. В результате якобы атаки БпЛА, там загорелся пожар, больше того, взрывы раздаются до сих пор.

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