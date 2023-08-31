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Дрон, который атаковал Брянск, упал на гостиницу Управделами правительства региона, — СМИ

31 августа 2023 12:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дрон, который атаковал Брянск, упал на гостиницу Управделами правительства региона, — СМИ
Летательный беспилотный аппарат. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 31 августа в Брянске беспилотный летательный аппарат, напоминающий камикадзе, разбился на территории гостевого дома, принадлежащего Управлению делами местной власти. Данный инцидент произошел недалеко от центра регионального управления.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что район городского центра был временно ограничен для транспорта и граждан с целью обеспечения безопасности из-за возможных действий ВСУ.

Беспилотник, который атаковал город, упал возле административного здания гостиницы. Этот инцидент произошел в непосредственной близости от здания регионального правительства.

Глава Брянской области Александр Богомаз ранее заявил о том, что над городом было обезврежено три летающих устройства с помощью антидронового оборудования. Никаких материальных ущербов, по его словам, не обнаружено.

Напомним, что в ночь на 31 августа территория России подверглась массированной атаке дронами-убийцами, ставшей самой крупной с момента начала войны. При этом российская ПВО не справляется с подобными атаками.

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