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Другий квітень окупації — який вигляд має Маріуполь сьогодні

1 квітня 2024 09:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Другий квітень окупації — який вигляд має Маріуполь сьогодні
Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд сьогодні має місто. Воно вже другий рік поспіль перебуває в окупації російських загарбників.

Фото Петро Андрющенко опублікував у Telegram у понеділок, 1 квітня.

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За словами Андрющенка, Маріуполь входить в квітень в російській окупації.

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Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime
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Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime
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Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime
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Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime
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Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime
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Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime

"Тримайся, рідненький. Це на квітень менше до повернення. Ми працюємо над цим", — зазначив Андрющенко.

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Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime
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Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime
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Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя на Бердянський напрямок. За попередньою інформацією, пунктами призначення є міста Приморськ і Токмак Запорізької області.

Також 21 березня відзначалася друга річниця спецоперації ГУР МО та підрозділів армійської авіації до оточеного Маріуполя. Тоді полк "Азов" доправив оборонцям міста все необхідне обладнання та боєприпаси, евакуювавши поранених військових.

війна
Маріуполь
Україна
Донецька область
окупація
квітень

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