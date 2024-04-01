Другий квітень окупації — який вигляд має Маріуполь сьогодні

Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав, який вигляд сьогодні має місто. Воно вже другий рік поспіль перебуває в окупації російських загарбників.

Фото Петро Андрющенко опублікував у Telegram у понеділок, 1 квітня.

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За словами Андрющенка, Маріуполь входить в квітень в російській окупації.

Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime

"Тримайся, рідненький. Це на квітень менше до повернення. Ми працюємо над цим", — зазначив Андрющенко.

Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Маріуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Допис Андрющенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя на Бердянський напрямок. За попередньою інформацією, пунктами призначення є міста Приморськ і Токмак Запорізької області.

Також 21 березня відзначалася друга річниця спецоперації ГУР МО та підрозділів армійської авіації до оточеного Маріуполя. Тоді полк "Азов" доправив оборонцям міста все необхідне обладнання та боєприпаси, евакуювавши поранених військових.