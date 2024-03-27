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У Маріуполі зафіксували пересування російської техніки в напрямку Бердянська

27 березня 2024 10:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Маріуполі зафіксували пересування російської техніки в напрямку Бердянська
РФ переправляє військову техніку з Маріуполя на Бердянськ. Фото: slovoidilo.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Росія перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя на Бердянський напрямок. За попередньою інформацією, пунктами призначення є міста Приморськ і Токмак Запорізької області.

Про це повідомляє радник заступника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Що відомо про пересування російської техніки

Техніка, яку окупанти направляють на Бердянський напрямок, має різне маркування, включаючи два трикутники ФСБ Росії.

"Останні тижні значно посилюють саме цей напрямок як живою штурмовою силою, так і інженерно-логістичними підрозділами", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, українські підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки" в Бердянську остаточно перейшли в руки росіян. Ймовірно, окупанти мілітаризують їх для потреб РФ.

Також у тимчасово окупованому Бердянську процвітає наркоторгівля. У пошуках легкого заробітку люди погоджуються за 800 доларів на тиждень ставати "закладниками".

війна
Маріуполь
Бердянськ
військова техніка

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