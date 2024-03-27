У Маріуполі зафіксували пересування російської техніки в напрямку Бердянська

РФ переправляє військову техніку з Маріуполя на Бердянськ. Фото: slovoidilo.ua

Росія перекидає військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя на Бердянський напрямок. За попередньою інформацією, пунктами призначення є міста Приморськ і Токмак Запорізької області.

Про це повідомляє радник заступника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Техніка, яку окупанти направляють на Бердянський напрямок, має різне маркування, включаючи два трикутники ФСБ Росії.

"Останні тижні значно посилюють саме цей напрямок як живою штурмовою силою, так і інженерно-логістичними підрозділами", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, українські підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки" в Бердянську остаточно перейшли в руки росіян. Ймовірно, окупанти мілітаризують їх для потреб РФ.

Також у тимчасово окупованому Бердянську процвітає наркоторгівля. У пошуках легкого заробітку люди погоджуються за 800 доларів на тиждень ставати "закладниками".