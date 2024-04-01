Второй апрель оккупации — как выглядит Мариуполь сегодня

Мариуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит сегодня город. Оно уже второй год подряд находится в оккупации российских захватчиков.

Фото Петр Андрющенко опубликовал в Telegram в понедельник, 1 апреля.

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По словам Андрющенко, Мариуполь входит в апрель в российской оккупации.

Мариуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Мариуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Мариуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Мариуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Мариуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Мариуполь. Фото: t.me/andriyshTime

"Держись, родимый. Это на апрель меньше до возвращения. Мы работаем над этим", — отметил Андрющенко.

Мариуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Мариуполь. Фото: t.me/andriyshTime

Пост Андрющенко. Фото: скриншот

Напомним, Россия опрокидывает военную технику с временно оккупированного Мариуполя на Бердянское направление. По предварительной информации, пунктами назначения являются города Приморск и Токмак Запорожской области.

Также 21 марта отмечалась вторая годовщина спецоперации ГУР МО и подразделений армейской авиации в окруженный Мариуполь. Тогда полк "Азов" доставил защитникам города все необходимое оборудование и боеприпасы, эвакуировав раненых военных.