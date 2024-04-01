Второй апрель оккупации — как выглядит Мариуполь сегодня
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит сегодня город. Оно уже второй год подряд находится в оккупации российских захватчиков.
Фото Петр Андрющенко опубликовал в Telegram в понедельник, 1 апреля.
Мариуполь в оккупации
По словам Андрющенко, Мариуполь входит в апрель в российской оккупации.
"Держись, родимый. Это на апрель меньше до возвращения. Мы работаем над этим", — отметил Андрющенко.
Напомним, Россия опрокидывает военную технику с временно оккупированного Мариуполя на Бердянское направление. По предварительной информации, пунктами назначения являются города Приморск и Токмак Запорожской области.
Также 21 марта отмечалась вторая годовщина спецоперации ГУР МО и подразделений армейской авиации в окруженный Мариуполь. Тогда полк "Азов" доставил защитникам города все необходимое оборудование и боеприпасы, эвакуировав раненых военных.
Читайте Новини.LIVE!