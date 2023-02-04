ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною

Дружина окупанта шокована, що він вбивав українських дітей: перехоплення розмови
Дружина російського окупанта не розуміє, як Україна буде розплачуватися з Європою за надану військову допомогу. Крім того, вона шокована, що її чоловік вбивав українських дітей.
Про це свідчить розмова російського окупанта з дружиною, яку перехопило Головне управління розвідки.
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Що казала дружина окупанта
- "в любом случае вы (Україна. — ред.) отдадите какую-то часть территории… отдайте уже россии и ну… успокойтесь и забейте вы х*р уже";
- "почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал?!".
Нагадаємо, російських окупантів кидають на війну в Україну навіть без їжі та води. Загарбники почали погрожувати командирами, що залишать фронт.
Крім того, у лавах окупаційних військ фіксують непоодинокі випадки вживання наркотиків солдатами російської армії. Через вживання заборонених речовин окупанти часто потрапляють у небезпечні ситуації.
Також ми писали, що російські загарбники знову обстрілюють одне одного. У новій перехопленій розмові окупант розповідає батьку, як їх підрозділ випадково підірвав танк "вагнерівців".
Додамо, російські загарбники мріють втекти на війну в Сирію з пекла, яке їм влаштовують українські захисники. Окупант скаржився своїй дружині на те, що, маючи досвід участі у сирійській війні, він не отримав легкої перемоги в Україні.