ГУР перехватило разговор оккупанта с женой

Жена оккупанта шокирована, что он убивал украинских детей: перехват разговора
Жена российского оккупанта не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь. Кроме того, она шокирована тем, что ее муж убивал украинских детей.
Об этом свидетельствует разговор российского оккупанта с супругой, который перехватило Главное управление разведки.
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Что говорила жена оккупанта
- "в любом случае вы (Украина. — ред.) отдадите какую-то часть территории… отдайте уже россии и ну… успокойтесь и забейте вы х*р уже";
- "почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал?!".
Напомним, российских оккупантов бросают на войну в Украину даже без еды и воды. Захватчики начали угрожать командирами, что покинут фронт.
Кроме того, в рядах оккупационных войск фиксируют нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.
Также мы писали, что российские захватчики снова обстреливают друг друга. В новом перехваченном разговоре оккупант рассказывает отцу, как их подразделение случайно подорвало танк "вагнеровцев".
Добавим, российские захватчики мечтают сбежать на войну в Сирию из ада, который им устраивают украинские защитники. Оккупант жаловался своей жене на то, что, имея опыт участия в сирийской войне, он не одержал легкой победы в Украине.