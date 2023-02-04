ГУР перехватило разговор оккупанта с женой

Захватчики убивают гражданских

Жена российского оккупанта не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь. Кроме того, она шокирована тем, что ее муж убивал украинских детей.

Об этом свидетельствует разговор российского оккупанта с супругой, который перехватило Главное управление разведки.

Что говорила жена оккупанта

"в любом случае вы (Украина. — ред.) отдадите какую-то часть территории… отдайте уже россии и ну… успокойтесь и забейте вы х*р уже";

"почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал?!".

Напомним, российских оккупантов бросают на войну в Украину даже без еды и воды. Захватчики начали угрожать командирами, что покинут фронт.

Кроме того, в рядах оккупационных войск фиксируют нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.

Также мы писали, что российские захватчики снова обстреливают друг друга. В новом перехваченном разговоре оккупант рассказывает отцу, как их подразделение случайно подорвало танк "вагнеровцев".

Добавим, российские захватчики мечтают сбежать на войну в Сирию из ада, который им устраивают украинские защитники. Оккупант жаловался своей жене на то, что, имея опыт участия в сирийской войне, он не одержал легкой победы в Украине.