Дружина окупанта скаржиться, що з війни додому прислали лише пів тіла російського військового

Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ

Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови російських терористів. Цього разу дружина окупанта розповідає, як додому доставили лише "половину тіла Юрика".

Відповідну розмову ГУР опублікувало у своєму Telegram.

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Перехоплена розмова

— Пам'ятаєш з Четирки хлопця Юра Урган, Ургин? Не пам'ятаєш? Я тобі колись його показувала, казала, що він на моїй "Калині" вчився, їздив інструктором, — запитує дружина.

— Ну і що? — відповідає окупант.

— Йому ж 15 років дали, — каже жінка.

— Ніх*я, за що? — дивується російський військовий.

— А там щось розбійний напад групою осіб із застосуванням зброї. В результаті в кінці жовтня телефонують його сестрі і кажуть, що його пів тіла, а точніше лише верхня його частина, перебуває в Санкт-Петербурзі, і типу вот, забирайте, депортуйте, ховайте своїм коштом. Ну все це короче все це сестрі сказали. Згодом все це вияснилось, короче він відзначений медалями, плюс п'ять мільйонів дасть держава, виявилося, його завербували у "вагнера" і він поїхав на Україну. Ні матір, ні сестра — ніхто не в курсі. Не довго там протримався, ну короче тільки половину Юрика прислали сюди, — розповіла дружина загарбника.

— Ах*єть. Ну інших варіантів все одно не було б, нах*й, повернутись звідти — відповідає окупант.

— Мать в ах*є, типу він же в тюрмі сидів, він же нікому не сказав, що пішов воювати, — каже жінка.

— А кому він мав казати? — запитує військовослужбовець російської армії.

— Ну є ж різниця, бл*дь, 15 років чи пів року, — наполягає жінка.

— Ну є, якщо доживеш. Там, як правило, вже не доживають ніх*я. Ну короче так, — каже окупант.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський окупант поскаржився на керівництво, яке відбирає у військових зарплату.