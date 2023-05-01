Російський окупант поскаржився на керівництво, яке відбирає у військових зарплату

Російський військовий-окупант. Фото: REUTERS

Головне управління розвідки продовжує перехоплювати розмови окупантів. Цього разу російський військовий скаржиться на військове керівництво за те, що вони відбирають кошти в простих солдат та "пристібають наручниками за пʼянку".

Про це пише ГУР на своїй сторінці у Telegram.

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Деталі перехопленої розмови

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки, окупант скаржиться на незадовільну поведінку керівництва та примусовий збір коштів з підлеглого особового складу для їх подальшого часткового використання в особистих цілях.

Перехоплена розмова російського військового

— Кого, кого, "Білого" звуть? Андрій. Ні, Андрюха, Андрій. П*здець худе, дрібне, бл*дь, п*здливе, бл*дь, пацанів наручниками пристібає за п'янку, бл*дь. Горілку дає пити, бл*дь, їм. Пийте, каже, бл*дь. Будеш пити — буду, на, склянкою, бл*дь. Потім бл*дь починається, сам, напевно, сидить і бл*дь, ось це починається. Балончиком перцевим по обличчю пшикає, бл*дь розумієш! — жаліється окупант.

— Так, так, йому 18 років було, ось він уже навчився, бл*дь. "Шаман" і то сидить, бл*дь, з нього ох*їває, розумієш? "Шаман" зараз так, не на позиціях, ніхто, хоч і комбат. Так, знаєш, ні риба, ні м'ясо, бл*дь. Йому нах*й нічого не треба, — додає окупант.

— У нас 2 комбати було. Один російський і "Шаман" наш, чи то з Росії їде, бл*ть, ось. І нібито, бл*дь, така чутка ходила-пішла, що "Білого" теж просувають на комбата, бл*ть. Так, щось там таке, він притерся добре, "Білий", бл*дь, — розповідає російський загарбник.

— Ага, спочатку по 5000 "общаку", потім зарплату підняли по 20 тисяч, щось таке, бл*ть, мутив, по 20 тисяч з кожного. А ту зарплату отримував, що пацани скаржилися, що він уже по 40 тисяч забирає у них нах*й, — каже російський військовий.

У ГУР запевняють: за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Раніше ми публікували перехоплені розмови військових ЗС РФ, у яких вони розповідали, що керівництво відправляє бійців на фронт з травмами та як росіяни шукають по моргах загиблих в Україні родичів.