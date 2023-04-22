ГУР перехопило розмову окупанта, який бреше про участь українських дітей у боях

Російські окупанти в Україні. Фото: росЗМІ

Українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта. Військовослужбовець РФ прибрехав про нібито захоплення танку Leopard, примусове відправлення людей в атаки та начебто участь дітей у боях.

Відповідну розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова окупанта

— Дітей п'ять днів тому висадили, наші позиції, карту малювали для хохлов. Де знаходимось, де стоїмо. Двох взяли вже на**й. Зараз у них набір йде, малолітки в основному. Міномет в**ли, знаєш хто там працював? Дівча 16-17 років. Х**ть, стріляє, її розвідником взяли, — розповідає окупант.

— Х*ли, вже немає кого посилати, всіх підряд, — відповідає співрозмовник.

— Так, всіх підряд. От екіпаж там старші були. "Леопарди" (танки. — Ред.) коли відправляли сюди, але вони вже давно тут були, ці "Леопарди" в 2015 році на**й. Короче, те, що казали, що "Леопарди" відправлять. Вони вже на Україні тут були. Взяли чувака з цим "Леопардом" короче, ну з цим танком. Там сидять 20-літні пи*дюки, 25-літні. Тут п*зда що відбувається на**й. Там контузія була в одного, вони тоді в розвідку ходили, під обстріл кулемета попали, коли назад йшли бл*дь. І короче, голову навіть не встиг висунути, як по них почав кулемет працювати і п***ць. Вони назад, а їм наші командири кажуть, чого прийшли — йдіть вперед. Одного контузило, а другий каже, що краще 500-м поїду, типу у в'язницю краще, — каже військослужбовець РФ.

— Та ти в тюрмі посидиш і тебе назад сюди відправлять, — відповів його товариш.

Нагадаємо, російський військовий поскаржився дружині на несправедливість із просуванням по службі. Окупант також розповів про умови лікування поранених солдатів РФ.

Також ми писали, що військовий Росії розповів про втрати серед солдатів. Він попросив свою дружину якнайшвидше звернутися до прокуратури, щоб витягнути його з України.

Додамо, військовослужбовець Росії розповів матері про швидку перекваліфікацію у лавах російської армії. Окупант не знає, де його половина полку, бо вони десь випивають.