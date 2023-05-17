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Дуда пояснив, чи може Польща передати Україні літаки F-16

17 травня 2023 14:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Дуда пояснив, чи може Польща передати Україні літаки F-16
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters/Kacper Pempel
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Польща передала Україні майже усі бойові літаки МіГ-29, які мала на озброєнні. А от F-16, які хоче отримати від західних партнерів Україна, у Польщі дуже мало, тому вона не може поділитися ними із Збройними силами України.

Про це повідомляє польське видання wPolityce.

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Безпрецедентна допомога Україні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна входить до трійки країн, які найбільше допомагають Україні — разом із США та Великою Британією.

"Ми передали безпрецедентну кількість озброєння — зокрема, понад 300 танків. Ми передали майже усі МіГ-29, які Україна просила у нас з самого початку конфлікту", — наголосив польський президент.

Дадуть F-16 чи ні

Щодо можливої передачі для України бойових літаків F-16, тут ситуація, за словами Анджея Дуди, наступна.

"У нас порівняно невелика кількість F-16. Та кількість цих літаків, якими ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні якоїсь їх частини", — зазначив президент Польщі.

Але, запевнив Дуда, польська армія готова підтримувати процес підготовки українських пілотів на цих літаків.

Нагадаємо, позавчора, 15 травня, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британська армія улітку почне готувати українських льотчиків. Ця програма підготовки пов’язана із ідеєю надання Повітряним силам ЗСУ літаків F-16.

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