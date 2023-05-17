Дуда пояснив, чи може Польща передати Україні літаки F-16
Польща передала Україні майже усі бойові літаки МіГ-29, які мала на озброєнні. А от F-16, які хоче отримати від західних партнерів Україна, у Польщі дуже мало, тому вона не може поділитися ними із Збройними силами України.
Про це повідомляє польське видання wPolityce.
Безпрецедентна допомога Україні
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна входить до трійки країн, які найбільше допомагають Україні — разом із США та Великою Британією.
"Ми передали безпрецедентну кількість озброєння — зокрема, понад 300 танків. Ми передали майже усі МіГ-29, які Україна просила у нас з самого початку конфлікту", — наголосив польський президент.
Дадуть F-16 чи ні
Щодо можливої передачі для України бойових літаків F-16, тут ситуація, за словами Анджея Дуди, наступна.
"У нас порівняно невелика кількість F-16. Та кількість цих літаків, якими ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні якоїсь їх частини", — зазначив президент Польщі.
Але, запевнив Дуда, польська армія готова підтримувати процес підготовки українських пілотів на цих літаків.
Нагадаємо, позавчора, 15 травня, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британська армія улітку почне готувати українських льотчиків. Ця програма підготовки пов’язана із ідеєю надання Повітряним силам ЗСУ літаків F-16.