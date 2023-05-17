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Дуда объяснил, может ли Польша передать Украине самолеты F-16

17 мая 2023 14:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Дуда объяснил, может ли Польша передать Украине самолеты F-16
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters/Kacper Pempel
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Польша передала Украине почти все боевые самолеты МиГ-29, которые имела на вооружении. А вот F-16, которые хочет получить от западных партнеров Украины, в Польше очень мало, поэтому она не может поделиться с Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает польское издание wPolityce.

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Беспрецедентная помощь Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна входит в тройку стран, наиболее помогающих Украине — вместе с США и Великобританией.

"Мы передали беспрецедентное количество вооружения — в частности, более 300 танков. Мы передали почти все МиГ-29, которые Украина просила у нас с самого начала конфликта", — подчеркнул польский президент.

Дадут F-16 или нет

Относительно возможной передачи для Украины боевых самолетов F-16 здесь ситуация, по словам Анджея Дуды, следующая.

"У нас сравнительно небольшое количество F-16. Но количество этих самолетов, которыми мы владеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине какой-либо их части", — отметил президент Польши.

Но, заверил Дуда, польская армия готова поддерживать процесс подготовки украинских пилотов на эти самолеты.

Напомним, позавчера, 15 мая, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британская армия летом станет готовить украинских летчиков. Эта программа подготовки связана с идеей предоставления Воздушным силам ВСУ самолетов F-16.

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