Сунак повідомив, коли Британія почне готувати українських льотчиків на F-16

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: Reuters/Henry Nicholls

Британська армія улітку почне готувати українських льотчиків. Ця програма підготовки пов’язана із ідеєю надання Повітряним силам ЗСУ літаків F-16.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

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Військова підтримка Британії

Ріші Сунак під час зустрічі із Володимиром Зеленським зробив заяву щодо продовження військової допомоги Україні.

Він зазначив, що ця допомога має забезпечити найсильніші позиції України для тривалого миру.

"Військова техніка, яку ми надаємо, має бути підкріплена навчанням, економічною підтримкою, різкими санкціями проти режиму Путіна та довгостроковими гарантіями безпеки, щоб суверенітет України ніколи більше не порушувався таким чином", — запевнив прем’єр-міністр Великої Британії.

Літаки F-16 для України

Ріші Сунак повідомив, що у Британії стартує процес підготовки військовослужбовців Повітряних сил ЗС України.

"Цього літа ми розпочнемо початковий етап польоту для низки українських пілотів, щоб вони могли отримати базову підготовку. Це дозволить адаптувати програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування для використання різних типів літаків", — запевнив британський прем’єр-міністр.

Це навчання, конкретизував Сунак, прямо пов’язане із зусиллям Великої Британії щодо передачі Збройним силам України бойових літаків F-16.

Нагадаємо, у кінці квітня міністр оборони України Олексій Резніков поділився думками, чому західні партнери зволікають з наданням Україні літаків F-16. Проблема, за словами Резнікова, виникає в їхній підтримці після експлуатації.