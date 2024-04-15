Дуда висловився щодо повернення окупованих українських територій

Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: twitter.com/prezydentpl

Президент Польщі Анджей Дуда закликав світ робити усе можливе, аби допомогти Україні повернути усі окуповані Росією території. Водночас він наголосив, що наразі не йдеться про мирні переговори між Києвом та Москвою.

Про це польський президент розповів в інтерв'ю LRT.

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Дуда наголосив, що наразі ситуація в Україні досить складна, і для того, аби наша держава змогла повернути усі окуповані Росією території, партнерам необхідно більше підтримувати Україну та відгукуватися на її потреби.

"Ситуація в Україні дуже складна… Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, адже це знак того, що міжнародне право діє", — наголосив він.

Водночас президент Польщі додав, що наразі українським військовим найбільше потрібні боєприпаси, щоб дати відсіч ворогу на фронті.

Ймовірність переговорів між Україною та РФ

Дуда також розповів, що не "не чув жодних розмов про мирні переговори" між Україною та Росією. Він заявив, що знає позицію Зеленського щодо відвоювання усіх територій і переговори неможливі, коли Україна не вийде на кордони 1991 року.

"Наразі вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський має дуже жорстку позицію щодо оборони та відвоювання територій. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", — наголосив польський лідер.

Нагадаємо, нещодавно Дуда заявив, що Польща може надати Україні радянські ракети ППО.

А Зеленський сказав, що наразі Україна працює над отриманням додаткової системи IRIS-T від Німеччини. Він також наголосив, що країна продовжує роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти.