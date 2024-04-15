Дуда высказался относительно возвращения оккупированных украинских территорий

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: twitter.com/prezydentpl

Президент Польши Анджей Дуда призвал мир делать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть все оккупированные Россией территории. В то же время он отметил, что пока речь не идет о мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Об этом польский президент рассказал в интервью LRT.

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Дуда подчеркнул, что ситуация в Украине достаточно сложная, и для того, чтобы наше государство смогло вернуть все оккупированные Россией территории, партнерам необходимо больше поддерживать Украину и отзываться на ее потребности.

"Ситуация в Украине очень сложная… Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, ведь это знак того, что международное право действует", — подчеркнул он.

В то же время президент Польши добавил, что сейчас украинским военным больше нужны боеприпасы, чтобы дать отпор врагу на фронте.

Вероятность переговоров между Украиной и РФ

Дуда также рассказал, что не "не слышал никаких разговоров о мирных переговорах" между Украиной и Россией. Он заявил, что знает позицию Зеленского по отвоеванию всех территорий и переговоры невозможны, когда Украина не выйдет на границы 1991 года.

"Пока они точно не ведутся. Я знаю, что у Владимира Зеленского очень жесткая позиция относительно обороны и отвоевания территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны", — подчеркнул польский лидер.

Напомним, недавно Дуда заявил, что Польша может предоставить Украине советские ракеты ПВО.

А Зеленский сказал, что Украина работает над получением дополнительной системы IRIS-T от Германии. Он также подчеркнул, что страна продолжает работу со всеми партнерами, которые также могут помочь.