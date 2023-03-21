Духівник путіна виявив в окупованому Севастополі підземну річку: що відомо

Митрополит Псковський Тихон

Митрополит Тихон, якого називають духівником путіна заявив, що на території історико-археологічного парку "Херсонес Таврійський" знайшли підземну річку. ЇЇ виявили під час розкопок.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Так, духівник російського диктатора путіна митрополит Тихон заявив, що знайдена річка раніше текла через Херсонес, тепер — під землею. Невідомо, як вона називалася раніше.

"Оскільки вона тече від мавзолею громадянина Херсонеса Гераона, ми назвали цю річку Гераон і, гадаю, не помилилися", — заявив він.

Примітно, що саме Тихон причетний до руйнування, розкрадання та привласнення обʼєктів культурної спадщини України, серед яких — "Херсонес Таврійський". Окупанти проводили незаконні археологічні розкопки, вивозили культурні цінності України за територію півострова, привласнювали культурну спадщину та історію.

Так, за ініціативи окупаційної влади та за підтримки міністерства культури рф на початку 2022 року було організовано декілька робочих зустрічей щодо питань організації та проведення "ремонтно-реставраційних" робіт на території "Херсонеса Таврійського". Тоді було вирішено побудувати там храм російської церкви на чолі з митрополитом Тихоном.

Нагадаємо, напередодні в окупованому Криму лунали вибухи. За даними української розвідки, у Джанкої було знищено російські ракети "Калібр".