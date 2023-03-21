Духовник путина обнаружил в оккупированном Севастополе подземную реку: что известно

Митрополит Псковский Тихон

Митрополит Тихон, которого называют духовником путина, заявил, что на территории историко-археологического парка "Херсонес Таврический" нашли подземную реку. Ее обнаружили во время раскопок.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

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Так, духовник российского диктатора путина митрополит Тихон заявил, что найденная река раньше текла через Херсонес, теперь под землей. Неизвестно, как она называлась раньше.

"Поскольку она течет от мавзолея гражданина Херсонеса Гераона, мы назвали эту реку Гераон и, думаю, не ошиблись", — заявил он.

Примечательно, что именно Тихон причастен к разрушению, хищению и присвоению объектов культурного наследия Украины, среди которых "Херсонес Таврический". Оккупанты проводили незаконные археологические раскопки, вывозили культурные ценности Украины на территорию полуострова, присваивали культурное наследие и историю.

Так, по инициативе оккупационных властей и при поддержке министерства культуры рф в начале 2022 года было организовано несколько рабочих встреч по вопросам организации и проведения "ремонтно-реставрационных" работ на территории "Херсонеса Таврического". Тогда было решено выстроить там храм российской церкви во главе с митрополитом Тихоном.

Напомним, накануне в оккупированном Крыму раздавались взрывы. По данным украинской разведки, в Джанкое были уничтожены российские ракеты "Калибр".