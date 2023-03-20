Вибух у Джанкої знищив російські ракети "Калібр", — розвідка

Ракети "Калібр"

У місті Джанкой, розташованому на півночі тимчасово окупованого Криму, стався вибух, який знищив російські крилаті ракети "Калібр НК", які перебували під час транспортування залізницею.

Про це повідомляє українська розвідка.

Ракети "Калібр"

У повідомленні йдеться, що ці ракети розроблені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту і мають велику дальність поразки — понад 2500 кілометрів за наземними цілями і 375 кілометрів за морськими. Поки що невідомо, хто і яким чином організував цей вибух.

Цей інцидент може мати серйозні наслідки для росії, оскільки він може бути розглянутий як ще один крок у процесі демілітаризації країни. Водночас ця подія може підготувати півострів Крим до деокупації та повернення її під контроль України. Крім того, це може викликати в росії необхідність перегляду своєї стратегії безпеки та збройової програми.

Характеристика ракет

"Калібр НК" — ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського чорноморського флоту. Дальність поразки такої зброї — понад 2500 тисяч кілометрів за наземними цілями та 375 кілометрів за морськими», — повідомляє розвідка.

Нагадаємо, що у понеділок увечері, 20 березня, у тимчасово окупованому Криму біля аеродрому в Джанкої чути сильні вибухи. На опублікованих місцевими жителями відео чути постріли.

Повідомляється, що місцеві мешканці чули кілька вибухів. Про це вони пишуть у соцмережах.

Звуки "бавовни" чули орієнтовно о 20:49. За кілька хвилин пролунали нові вибухи. Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" повідомляє, що на місце події вже поїхали швидкі, а біля однієї зі шкіл спалахнула пожежа. Там розташоване військове містечко оккупантів.