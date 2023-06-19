Дуже гучно в Херсоні: тривога в області не оголошена
Вночі, 19 червня, Україні в "червоних" областях все ще зберігається загроза ракетного обстрілу. Також пролунали вибухи в Херсоні попри те, що тривога в області не оголошена.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Херсоні вночі 19 червня
Оновлено 03:38. Пролунав потужний вибух у Херсоні.
Оновлено 03:41. Повітряні тривоги зберігаються в Донецькій та Запорізькій областях, а також Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Головні події Херсонщини
Нагадаємо, що нещодавно, 16 червня, росіяни масово обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждали 23 людини, серед них — троє дітей.
Також ми писали, що в Херсоні невідомі люди побили волонтера, який займався евакуацією населення. Незабаром поліція встановила особи нападників.
Додамо, що в Херсонській області, в селі Роздольне, виявили масовий мор риби. Ймовірною причиною є зниження рівня води у Каховському водосховищі.