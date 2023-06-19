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Дуже гучно в Херсоні: тривога в області не оголошена

19 червня 2023 03:36
оновлено: 03:49
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні вночі 19 червня
Вибухи в Херсоні. Ілюстративне фото: Pixabay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 19 червня, Україні в "червоних" областях все ще зберігається загроза ракетного обстрілу. Також пролунали вибухи в Херсоні попри те, що тривога в області не оголошена.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Херсоні вночі 19 червня

Оновлено 03:38. Пролунав потужний вибух у Херсоні.

Оновлено 03:41. Повітряні тривоги зберігаються в Донецькій та Запорізькій областях, а також Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Головні події Херсонщини

Нагадаємо, що нещодавно, 16 червня, росіяни масово обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждали 23 людини, серед них — троє дітей. 

Також ми писали, що в Херсоні невідомі люди побили волонтера, який займався евакуацією населення. Незабаром поліція встановила особи нападників.

Додамо, що в Херсонській області, в селі Роздольне, виявили масовий мор риби. Ймовірною причиною є зниження рівня води у Каховському водосховищі.

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