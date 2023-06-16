Росіяни масово обстріляли Херсон: є понад 20 постраждалих

У Херсоні внаслідок російської атаки постраждало понад 20 осіб, — Єрмак
У п'ятницю, 16 червня, росіяни масово обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждали 23 людини, серед них — троє дітей.
Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Які райони обстріляли окупанти
"Удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста", — пише Єрмак.
Під час обстрілу окупанти пошкодили медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, а також лінії електропередач.
Людей, які постраждали внаслідок атаки, шпиталізували. Троє знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.
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Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
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Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
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Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
Нагадаємо, що перед цим росіяни обстрілювали житлові квартали в Херсоні. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про шістьох постраждалих.