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У Херсоні внаслідок російської атаки постраждало понад 20 осіб, — Єрмак

16 червня 2023 17:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни масово обстріляли Херсон: є понад 20 постраждалих
Наслідки обстрілу в Херсоні. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 16 червня, росіяни масово обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждали 23 людини, серед них — троє дітей. 

Про це повідомляє керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак

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"Удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста", — пише Єрмак. 

Під час обстрілу окупанти пошкодили медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, а також лінії електропередач. 

Людей, які постраждали внаслідок атаки, шпиталізували. Троє знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми.

  • Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
  • Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
  • Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
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Нагадаємо, що перед цим росіяни обстрілювали житлові квартали в Херсоні. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про шістьох постраждалих. 

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