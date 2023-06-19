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Очень громко в Херсоне: тревога в области не объявлена

19 июня 2023 03:36
обновлено: 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Херсоне ночью 19 июня
Взрывы в Херсоне. Иллюстративное фото: Pixabay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 19 июня, в Украине в "красных" областях все еще сохраняется угроза ракетных обстрелов. Также прогремели взрывы в Херсоне, несмотря на то, что тревога в области не объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Херсоне ночью 19 июня

Обновлено 03:38. Раздался мощный взрыв в Херсоне.

Обновлено 03:41. Воздушные тревоги сохраняются в Донецкой и Запорожской областях, а также в Никопольском районе Днепропетровской области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Главные события Херсонской области

Напомним, что недавно, 16 июня, россияне массово обстреляли Херсон. В результате атаки пострадали 23 человека, среди них — трое детей.

Также мы писали, что в Херсоне неизвестные избили волонтера, который занимался эвакуацией населения. Вскоре полиция установила личности нападавших.

Добавим, что в Херсонской области, в селе Раздольное, обнаружили массовый мор рыбы. Вероятной причиной есть снижения уровня воды в Каховском водохранилище.

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