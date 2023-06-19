Очень громко в Херсоне: тревога в области не объявлена
Ночью, 19 июня, в Украине в "красных" областях все еще сохраняется угроза ракетных обстрелов. Также прогремели взрывы в Херсоне, несмотря на то, что тревога в области не объявлена.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Херсоне ночью 19 июня
Обновлено 03:38. Раздался мощный взрыв в Херсоне.
Обновлено 03:41. Воздушные тревоги сохраняются в Донецкой и Запорожской областях, а также в Никопольском районе Днепропетровской области.
Главные события Херсонской области
Напомним, что недавно, 16 июня, россияне массово обстреляли Херсон. В результате атаки пострадали 23 человека, среди них — трое детей.
Также мы писали, что в Херсоне неизвестные избили волонтера, который занимался эвакуацией населения. Вскоре полиция установила личности нападавших.
Добавим, что в Херсонской области, в селе Раздольное, обнаружили массовый мор рыбы. Вероятной причиной есть снижения уровня воды в Каховском водохранилище.