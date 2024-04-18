Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Два десятки зруйнованого житла — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів Запорізької області arrow

Два десятки зруйнованого житла — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів Запорізької області

18 квітня 2024 08:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Два десятки зруйнованого житла — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів Запорізької області
Наслідки обстрілів. Фото: Іван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу російські окупанти завдали 235 ударів по Запорізькій області, під прицілом були сім населених пунктів. На щастя, цивільні не постраждали. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Запорізької області 

За словами Федорова, ворог завдав:

  • 2 авіаційні удари керованими авіабомбами по Малій Токмачці та Левадному;
  • 20 дронових ударів по Гуляйполю, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці;
  • 5 обстрілів РСЗВ по Левадному, Малій Токмачці та Роботиному;
  • 208 артобстрілів по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Внаслідок обстрілів, як зазначили в ОВА, надійшло 20 повідомлень  про руйнування житла. Але, на щастя, ніхто з людей не постраждав. 

Нагадаємо, в ніч проти 18 квітня вибухи гриміли в Київській, а згодом і в Хмельницькій області. В регіонах в різний час була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

До слова, у Чернігові знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 17 квітня. Наразі відомо, що російські окупанти вбили 18 осіб.

війна
вибух
Запоріжжя
Запорізька область
обстріли
окупанти
Іван Федоров
ракета
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість