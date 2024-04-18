Два десятки зруйнованого житла — в ОВА розповіли про наслідки обстрілів Запорізької області

Наслідки обстрілів. Фото: Іван Федоров\Telegram

За минулу добу російські окупанти завдали 235 ударів по Запорізькій області, під прицілом були сім населених пунктів. На щастя, цивільні не постраждали.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За словами Федорова, ворог завдав:

2 авіаційні удари керованими авіабомбами по Малій Токмачці та Левадному;

20 дронових ударів по Гуляйполю, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці;

5 обстрілів РСЗВ по Левадному, Малій Токмачці та Роботиному;

208 артобстрілів по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Внаслідок обстрілів, як зазначили в ОВА, надійшло 20 повідомлень про руйнування житла. Але, на щастя, ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, в ніч проти 18 квітня вибухи гриміли в Київській, а згодом і в Хмельницькій області. В регіонах в різний час була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

До слова, у Чернігові знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 17 квітня. Наразі відомо, що російські окупанти вбили 18 осіб.