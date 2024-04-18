Ракетний удар по Чернігову — кількість загиблих знову зросла

Пошуково-рятувальна операція в Чернігові. Фото: ДСНС

У Чернігові знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 17 квітня. Наразі відомо, що російські окупанти вбили 18 осіб.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 18 квітня.

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"Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них чотири дитини) в т.ч. три особи врятовано з-під завалів", — йдеться у повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція в Чернігові. Фото: ДСНС

Психологічну допомогу надали 58 особам. У ДСНС розповіли, що вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, а також розібрано 71% зруйнованої частини будівлі.

Пошуково-рятувальна операція в Чернігові. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція в Чернігові. Фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста.

Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку.

Пізніше стало відомо, що через російський ракетний удар по Чернігову загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років.