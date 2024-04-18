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Ракетний удар по Чернігову — кількість загиблих знову зросла

18 квітня 2024 07:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ракетний удар по Чернігову — кількість загиблих знову зросла
Пошуково-рятувальна операція в Чернігові. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернігові знову зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 17 квітня. Наразі відомо, що російські окупанти вбили 18 осіб.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram у четвер, 18 квітня.

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"Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них чотири дитини) в т.ч. три особи врятовано з-під завалів", — йдеться у повідомленні.

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Пошуково-рятувальна операція в Чернігові. Фото: ДСНС

Психологічну допомогу надали 58 особам. У ДСНС розповіли, що вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, а також розібрано 71% зруйнованої частини будівлі. 

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Пошуково-рятувальна операція в Чернігові. Фото: ДСНС
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Пошуково-рятувальна операція в Чернігові. Фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста. 

Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку. 

Пізніше стало відомо, що через російський ракетний удар по Чернігову загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років.

війна
смерть
українці
ДСНС
Чернігів
Україна
обстріли
окупанти

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