Два десятка разрушенного жилья — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Запорожской области

Последствия обстрелов. Фото: Иван Федоров\Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По словам Федорова, враг нанес:

2 авиационных удара управляемыми авиабомбами по Малой Токмачке и Левадному;

20 дроновых ударов по Гуляйполю, Роботиному, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке;

5 обстрелов РСЗО по Левадному, Малой Токмачке и Роботиному;

208 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

В результате обстрелов, как отметили в ОВА, поступило 20 сообщений о разрушении жилья. Но, к счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, в ночь на 18 апреля взрывы звучали в Киевской, а впоследствии и в Хмельницкой области. В регионах в разное время была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

К слову, в Чернигове снова возросло число погибших в результате обстрела 17 апреля. Известно, что российские оккупанты убили 18 человек.