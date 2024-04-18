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Два десятка разрушенного жилья — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Запорожской области

18 апреля 2024 08:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Два десятка разрушенного жилья — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Запорожской области
Последствия обстрелов. Фото: Иван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По словам Федорова, враг нанес:

  • 2 авиационных удара управляемыми авиабомбами по Малой Токмачке и Левадному;
  • 20 дроновых ударов по Гуляйполю, Роботиному, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке;
  • 5 обстрелов РСЗО по Левадному, Малой Токмачке и Роботиному;
  • 208 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

В результате обстрелов, как отметили в ОВА, поступило 20 сообщений о разрушении жилья. Но, к счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, в ночь на 18 апреля взрывы звучали в Киевской, а впоследствии и в Хмельницкой области. В регионах в разное время была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

К слову, в Чернигове снова возросло число погибших в результате обстрела 17 апреля. Известно, что российские оккупанты убили 18 человек.

война
взрыв
Запорожье
Запорожская область
обстрелы
оккупанты
Иван Федоров
ракета
война в Украине

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