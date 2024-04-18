Два десятка разрушенного жилья — в ОВА рассказали о последствиях обстрелов Запорожской области
За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 235 ударов по Запорожской области, под прицелом находились семь населенных пунктов. К счастью, гражданские не пострадали.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия обстрелов Запорожской области
По словам Федорова, враг нанес:
- 2 авиационных удара управляемыми авиабомбами по Малой Токмачке и Левадному;
- 20 дроновых ударов по Гуляйполю, Роботиному, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке;
- 5 обстрелов РСЗО по Левадному, Малой Токмачке и Роботиному;
- 208 артобстрелов по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.
В результате обстрелов, как отметили в ОВА, поступило 20 сообщений о разрушении жилья. Но, к счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним, в ночь на 18 апреля взрывы звучали в Киевской, а впоследствии и в Хмельницкой области. В регионах в разное время была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.
К слову, в Чернигове снова возросло число погибших в результате обстрела 17 апреля. Известно, что российские оккупанты убили 18 человек.
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