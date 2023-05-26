Борис Джонсон обговорив з Дональдом Трампом війну в Україні

Джонсон і Трамп обговорили розв'язану Росією війну проти України
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії і великий друг українського народу Борис Джонсон провів зустріч з експрезидентом США Дональдом Трампом. На ній вони обговорили розв'язану Росією війну проти України.
Зустріч пройшла під час візиту Джонсона до США, повідомляє Sky News.
За словами представника Джонсона, колишній британський прем'єр-міністр говорив із Трампом "про життєво важливе значення перемоги України над Росією." Щоправда, інших подробиць зустрічі він не надав.
Позиція Трампа щодо війни в Україні
Нагадаємо, що позицію Трампа щодо війни не можна назвати однозначно проукраїнською. Ще у березні він заявляв, що "дозволив би" Росії захопити частину України заради миру. Раніше Трамп ухилявся від прямої відповіді щодо того, хто, на його думку, має здобути перемогу у війні. Він казав, що хоче, "щоб люди перестали вмирати".
Він також висловлював думку, що міг би закінчити війну в Україні за 24 години, якби продовжував обіймати посаду глави держави. Однак тоді він відмовився повідомляти подробиці, посилаючись на те, що не хоче розкривати свої плани заздалегідь.