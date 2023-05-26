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Джонсон і Трамп обговорили розв'язану Росією війну проти України

26 травня 2023 19:50
- Зелінський Юрій
Борис Джонсон обговорив з Дональдом Трампом війну в Україні
Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і експрезидент США Дональд Трамп. Фото: DW
- Зелінський Юрій

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії і великий друг українського народу Борис Джонсон провів зустріч з експрезидентом США Дональдом Трампом. На ній вони обговорили розв'язану Росією війну проти України.

Зустріч пройшла під час візиту Джонсона до США, повідомляє Sky News.

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За словами представника Джонсона, колишній британський прем'єр-міністр говорив із Трампом "про життєво важливе значення перемоги України над Росією." Щоправда, інших подробиць зустрічі він не надав.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, що позицію Трампа щодо війни не можна назвати однозначно проукраїнською. Ще у березні він заявляв, що "дозволив би" Росії захопити частину України заради миру. Раніше Трамп ухилявся від прямої відповіді щодо того, хто, на його думку, має здобути перемогу у війні. Він казав, що хоче, "щоб люди перестали вмирати".

Він також висловлював думку, що міг би закінчити війну в Україні за 24 години, якби продовжував обіймати посаду глави держави. Однак тоді він відмовився повідомляти подробиці, посилаючись на те, що не хоче розкривати свої плани заздалегідь.

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