Борис Джонсон обговорив з Дональдом Трампом війну в Україні

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і експрезидент США Дональд Трамп. Фото: DW

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії і великий друг українського народу Борис Джонсон провів зустріч з експрезидентом США Дональдом Трампом. На ній вони обговорили розв'язану Росією війну проти України.

Зустріч пройшла під час візиту Джонсона до США, повідомляє Sky News.

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За словами представника Джонсона, колишній британський прем'єр-міністр говорив із Трампом "про життєво важливе значення перемоги України над Росією." Щоправда, інших подробиць зустрічі він не надав.