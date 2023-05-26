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Джонсон и Трамп обсудили развязанную Россией войну против Украины

26 мая 2023 19:50
- Зелинський Юрий
Борис Джонсон обсудил с Дональдом Трампом войну в Украине
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон и экс-президент США Дональд Трамп. Фото: DW
- Зелинський Юрий

Бывший премьер-министр Великобритании и великий друг украинского народа Борис Джонсон провел встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом. На ней они обсудили развязанную Россией войну против Украины.

Встреча прошла во время визита Джонсона в США, сообщает Sky News.

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По словам представителя Джонсона, бывший британский премьер-министр говорил с Трампом "о жизненно важном значении победы Украины над Россией". Правда, другие подробности встречи он не предоставил.

Позиция Трампа о войне в Украине

Напомним, что позицию Трампа по отношению к войне нельзя назвать однозначно проукраинской. Еще в марте он заявлял, что "позволил бы" России захватить часть Украины ради мира. Ранее Трамп уклонялся от прямого ответа относительно того, кто, по его мнению, должен одержать победу в войне. Он говорил, что хочет, чтобы люди перестали умирать.

Он также высказывал мнение, что мог бы закончить войну в Украине через 24 часа, если бы продолжал занимать должность главы государства. Однако тогда он отказался сообщать подробности, ссылаясь на то, что не желает раскрывать свои планы заранее.

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