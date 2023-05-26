Борис Джонсон обсудил с Дональдом Трампом войну в Украине

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон и экс-президент США Дональд Трамп. Фото: DW

Бывший премьер-министр Великобритании и великий друг украинского народа Борис Джонсон провел встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом. На ней они обсудили развязанную Россией войну против Украины.

Встреча прошла во время визита Джонсона в США, сообщает Sky News.

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По словам представителя Джонсона, бывший британский премьер-министр говорил с Трампом "о жизненно важном значении победы Украины над Россией". Правда, другие подробности встречи он не предоставил.