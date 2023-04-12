Ексберкутівець організував агентурну мережу РФ у фронтових регіонах України: подробиці від СБУ

СБУ викрила агентурну мережу РФ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки встановила особу керівника агентурної групи ФСБ, яку було викрито у ході контрдиверсійних заходів на Донеччині у серпні минулого року. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" — Валерій Астахов.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

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Що відомо про Валерія Астахова

В СБУ розповіли, що після окупації Криму він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угруповання під назвою "Євпаторійська рота народного ополчення".

"На початку повномасштабного вторгнення ФСБ доручила Астахову сформувати власну агентурну групу для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", — йдеться у повідомленні.

Агентурна мережа

Як зазначається у повідомленні, до складу агентурної мережі зрадник дистанційно залучив декілька десятків мешканців південних та східних українських регіонів, у тому числі з Бахмута.

"Основним завданням ворожих агентів був збір розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у фронтових районах нашої держави. Отриману інформацію зловмисники переправляли Астахову через месенджер Телеграм у вигляді локацій на електронних картах з детальним описом об’єктів", — розповіли в СБУ.

За даними спецслужби, одержані відомості колишній "беркутівець" передавав своїм кураторам з ФСБ на території захопленого Криму. Ці розвіддані потрібні були окупантам для наведення і коригування ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

За якою статтею підозра

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Астахову про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника, а також усіх його поплічників та їхніх російських "кураторів" до відповідальності", — додали в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно колишньому "беркутівцю", який очолював цю розформовану структуру в Донецькій області, оголосили підозру. Експравоохоронця звинуватили в участі у терористичній організації.