Экс-беркутовец организовал агентурную сеть РФ в фронтовых регионах Украины: подробности от СБУ

СБУ разоблачила агентурную сеть РФ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности установила личность руководителя агентурной группы ФСБ, которая была разоблачена в ходе контрдиверсионных мероприятий на Донбассе в августе прошлого года. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут" — Валерий Астахов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Что известно о Валерии Астахове

В СБУ рассказали, что после оккупации Крыма он перешел на сторону врага и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием "Евпаторийская рота народного ополчения".

"В начале полномасштабного вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении.

Агентурная сеть

Как отмечается в сообщении, в состав агентурной сети предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных украинских регионов, в том числе из Бахмута.

"Основной задачей вражеских агентов был сбор разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны во фронтовых районах нашего государства. Полученную информацию злоумышленники переправляли Астахову через мессенджер Телеграмм в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов", — рассказали в СБУ.

По данным спецслужбы, полученные сведения бывший "беркутовец" передавал своим кураторам из ФСБ на территории захваченного Крыма. Эти разведданные требовались оккупантам для наведения и корректировки ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

По какой статье подозрение

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Астахову о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"В настоящее время злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя, а также всех его приспешников и их российских "кураторов" к ответственности", — добавили в СБУ.

Напомним, недавно бывшему "беркутовцу", возглавлявшему эту расформированную структуру в Донецкой области, объявили подозрение. Экс-правоохранителя обвинили в участии в террористической организации.