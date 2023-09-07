ЗСУ можуть знищити російські війська - генерал США

Девід Петреус. Фото: google.com

Наступальна кампанія ЗСУ буде тривалою, проте вони будуть значно більш підготовленими до наступних хвиль наступу, які розпочнуться восени та після холодів.

Загалом українська армія накопичує прогрес на фронті, через який у російських солдат починається процес ланцюгової реакції. Особливо у випадку, якщо окупований Крим таки вдасться відрізати від півдня.

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Про це сказав ексдиректор ЦРУ та генерал Девід Петреус на спеціальній події Безпекового форуму у Києві.

Також, за його словами, ЗСУ вражаюче адаптуються до ведення військових дій в умовах величезних мінних полів, траншей, протитанкових ровів та постійних обстрілів.

ЗСУ. Фото: Генштаб

"Я вражений загальним підходом ЗСУ. Бо окрім наступальних операцій вони утримують росіян на такому великому фронті і не дають їм зосередитися у певному місці. Завдають ударів по логістиці, по Криму, по Кримському мосту, який можуть зробити таким, що неможливо буде їздити. І якщо Україна відріже Крим від півдня та знищить кримські мости — російські сили будуть знищені", — уточнив Петреус.

Генерал також відзначив українську ППО, яка, за його словами, є надзвичайно вражаючою. Але при цьому зазначив, що самих ЗРК має бути значно більше. Також Петреус наголосив на безпрецедентній допомозі США Україні, яка стала найбільшою після Другої світової війни.

"Хоча деякі рішення були із запізнінням. Як от танки M1 Abrams чи винищувачі F-16 слід було надати Україні на 6 місяців раніше. Але у нас теж є певні ліміти на надання певних озброєнь", — сказав генерал.

НАТО. ФОТО: НАТО

Він також прокоментував ймовірність надання Україні запрошення до НАТО на наступному саміті Альянсу, який пройде у Вашингтоні у 2024 році. За його словами, реальність у тому, що отримати шлях до НАТО буде складно.

"Світ не такий, як би вам хотілося. Деякі країни цього хочуть, і генсек теж. Але він очолює Альянс. Ми бачили навіть проблеми зі вступом на прикладі Швеції. Реальність у НАТО така, що ми не можемо нічого гарантувати. Хоча я сподіваюсь, що у Вашингтоні дадуть Україні шлях вперед", — підсумував Петреус.

Нагадаємо, український генерал Олександр Скіпальський назвав найбільший успіх контрнаступу ЗСУ.

На його думку, українська армія рухається малими кроками, що дозволяє зберегти життя українським воїнам. А це є найбільшим потенціалом. Час у цьому випадку все-таки на боці України.