Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ексдиректор ЦРУ назвав умову, за якої ЗСУ зможуть знищити російські війська arrow

Ексдиректор ЦРУ назвав умову, за якої ЗСУ зможуть знищити російські війська

7 вересня 2023 22:56
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
ЗСУ можуть знищити російські війська - генерал США
Девід Петреус. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Наступальна кампанія ЗСУ буде тривалою, проте вони будуть значно більш підготовленими до наступних хвиль наступу, які розпочнуться восени та після холодів.

Загалом українська армія накопичує прогрес на фронті, через який у російських солдат починається процес ланцюгової реакції. Особливо у випадку, якщо окупований Крим таки вдасться відрізати від півдня.

Читайте також:

Про це сказав ексдиректор ЦРУ та генерал Девід Петреус на спеціальній події Безпекового форуму у Києві.

Також, за його словами, ЗСУ вражаюче адаптуються до ведення військових дій в умовах величезних мінних полів, траншей, протитанкових ровів та постійних обстрілів.

Як виглядають тактичні кросівки для ЗСУ: фото
ЗСУ. Фото: Генштаб

"Я вражений загальним підходом ЗСУ. Бо окрім наступальних операцій вони утримують росіян на такому великому фронті і не дають їм зосередитися у певному місці. Завдають ударів по логістиці, по Криму, по Кримському мосту, який можуть зробити таким, що неможливо буде їздити. І якщо Україна відріже Крим від півдня та знищить кримські мости — російські сили будуть знищені", — уточнив Петреус.

Генерал також відзначив українську ППО, яка, за його словами, є надзвичайно вражаючою. Але при цьому зазначив, що самих ЗРК має бути значно більше. Також Петреус наголосив на безпрецедентній допомозі США Україні, яка стала найбільшою після Другої світової війни.

"Хоча деякі рішення були із запізнінням. Як от танки  M1 Abrams чи винищувачі F-16 слід було надати Україні на 6 місяців раніше. Але у нас теж є певні ліміти на надання певних озброєнь", — сказав генерал.

Україна-НАТО
НАТО. ФОТО: НАТО

Він також прокоментував ймовірність надання Україні запрошення до НАТО на наступному саміті Альянсу, який пройде у Вашингтоні у 2024 році. За його словами, реальність у тому, що отримати шлях до НАТО буде складно.

"Світ не такий, як би вам хотілося. Деякі країни цього хочуть, і генсек теж. Але він очолює Альянс. Ми бачили навіть проблеми зі вступом на прикладі Швеції. Реальність у НАТО така, що ми не можемо нічого гарантувати. Хоча я сподіваюсь, що у Вашингтоні дадуть Україні шлях вперед", — підсумував Петреус.

Нагадаємо, український генерал Олександр Скіпальський назвав найбільший успіх контрнаступу ЗСУ.

На його думку, українська армія рухається малими кроками, що дозволяє зберегти життя українським воїнам. А це є найбільшим потенціалом. Час у цьому випадку все-таки на боці України.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз