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Экс-директор ЦРУ назвал условие, при котором ВСУ смогут уничтожить российские войска

7 сентября 2023 22:56
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
ВСУ могут уничтожить российские войска – генерал США
Дэвид Петреус. Фото: google.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Наступательная кампания ВСУ будет продолжительной, однако они будут значительно более подготовлены к следующим волнам наступления, которые начнутся осенью и после холодов.

Вообще украинская армия накапливает прогресс на фронте, из-за которого у российских солдат начинается процесс цепной реакции. Особенно в случае, если оккупированный Крым удастся отрезать от юга.

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Об этом сказал экс-директор ЦРУ и генерал Дэвид Петреус на специальном событии форума безопасности в Киеве.

Также по его словам, ВСУ поразительно адаптируются к ведению военных действий в условиях огромных минных полей, траншей, противотанковых рвов и постоянных обстрелов.

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ВСУ. Фото: Генштаб

"Я поражен общим подходом ВСУ. Кроме наступательных операций, они удерживают россиян на таком большом фронте и не дают им сосредоточиться в определенном месте. Наносят удары по логистике, по Крыму, по Крымскому мосту, который могут сделать таким, что невозможно будет ездить. И если Украина отрежет Крым от юга и уничтожит крымские мосты — российские силы будут уничтожены", — уточнил Петреус.

Генерал также отметил украинскую ПВО, которая, по его словам чрезвычайно впечатляющая. Но при этом отметил, что самих ЗРК должно быть гораздо больше.

Также Петреус отметил беспрецедентную помощь США Украине, которая стала крупнейшей после Второй мировой войны.

"Хотя некоторые решения были запоздалыми. Танки M1 Abrams или истребители F-16 следовало предоставить Украине на 6 месяцев раньше. Но у нас тоже есть определенные лимиты на предоставление определенных вооружений", — сказал генерал.

Украина-НАТО
НАТО. ФОТО: НАТО

Он также прокомментировал возможность предоставления Украине приглашения в НАТО на следующем саммите Альянса, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году. По его словам, реальность состоит в том, что получить путь в НАТО будет сложно.

"Мир не такой, как бы вам хотелось. Некоторые страны этого хотят, и генсек тоже. Но он возглавляет Альянс. Мы видели даже проблемы со вступлением на примере Швеции. Реальность в НАТО такова, что мы не можем ничего гарантировать. Хотя я надеюсь, что в Вашингтоне дадут Украине путь вперед", — подытожил Петреус.

Напомним, украинский генерал Александр Скипальский назвал самый большой успех контрнаступления ВСУ.

По его мнению, украинская армия двигается малыми шагами, что позволяет сохранить жизнь украинским воинам. А это наибольший потенциал. Время в этом случае все-таки на стороне Украины.

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