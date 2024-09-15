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Екскомандир "Азова" назвав пріоритетну задачу українців в умовах війни

15 вересня 2024 02:55
Чекарьова Марія - редактор
Максим Жорін пояснив, що має бути серед пріоритетних задач українців
Максим Жорін. Фото: 5.ua
Чекарьова Марія - редактор

Українці мають не забувати про мету, що полягає у знищенні якомога більшої кількості російських окупантів. Під час війни це одна із пріоритетних задач.

Про це в суботу, 14 вересня, написав заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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"Незважаючи на це, з кожним днем вони відчувають втрати все сильніше. Наші бійці роблять усе можливе", — зазначив Жорін.

Також він оприлюднив відео, на якому зафіксована робота підрозділу ударних БпЛА 2-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади по ворожих позиціях. 

Інші думки Жоріна щодо війни й мобілізації

Раніше заступник командира Третьої окремої штурмової бригади пояснив, як боротися із втомою від війни. Він вважає, що найкращим рецептом від утоми є робота на Перемогу.

Також екскомандир "Азова" розповідав про переваги мобілізації колишніх ув'язнених. На його думку, такі бійці є дуже вмотивованими.

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Нацгвардія полк "Азов" війна в Україні військовослужбовці Максим Жорін

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