Максим Жорин объяснил, что должно быть среди приоритетных задач украинцев

Максим Жорин. Фото: 5.ua

Украинцы должны не забывать о цели, заключающейся в уничтожении как можно большего количества российских оккупантов. Во время войны это одна из приоритетных задач.

Об этом в субботу, 14 сентября, написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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Военный подчеркнул, что для РФ ее граждане только ресурс.

"Несмотря на это, с каждым днем они чувствуют потери все сильнее. Наши бойцы делают все возможное", — отметил Жорин.

Также он обнародовал видео, на котором зафиксирована работа подразделения ударных БпЛА 2-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады по вражеским позициям.

Другие мысли Жорина о войне и мобилизации

Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады объяснил, как бороться с усталостью от войны. Он считает, что лучшим рецептом усталости является работа на Победу.

Также экс-командир "Азова" рассказывал о преимуществах мобилизации бывших заключенных. По его мнению, такие бойцы очень мотивированы.