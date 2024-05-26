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Екскомандир "Азова" Жорін розкритикував позицію Шольца щодо ударів по РФ західною зброєю

26 травня 2024 21:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Екскомандир "Азова" Жорін розкритикував позицію Шольца щодо ударів по РФ західною зброєю
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін відреагував заяву Олафа Шольца, в якій канцлер Німеччини наголосив, що він проти ударів по території Росії західною зброєю. Військовий переконаний, що така позиція демонструє лише слабкість західних партнерів України.

Таку думку Жорін висловив у суботу, 26 травня.

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"Я так розумію, бити КАБами по ''Епіцентру'' посеред вихідного дня, з сотнями відвідувачів — це ще не велика війна. А відповідати ударами по російській території, це вже "ескалація"", — риторично прокоментував Жорін.

Жорін додав, що наразі війна в Україні стала настільки великою, що більше вже просто нікуди.

"Хіба ядерка лишилась, але враховуючи масштаби обстрілів українських міст, тактична ядерна зброя не буде чимось катастрофічним", — додав екскомандир ''Азова''. 

Він підкреслив, що наразі слабкість Заходу вже не є чимось новим. Наші партнери продовжують намагатися встановлювати якісь рамки у відносинах з Росією. При цьому росіянам глибоко все одно на будь-які правила.

"Вони своїх союзників визначили, працюють з ними дуже ефективно. І думка Шольца чи когось іншого нікого там не цікавить", — зазначив Жорін. 

Військовий додав, що головна проблема полягає в тому, що поки Україна не налагодить власне військове виробництво, вона "буде повністю залежати від своїх союзників з комплексами неповноцінності".

Також Жорін вважає, що ухвалений в Україні закон про мобілізацію є достатньо м'яким. Його треба зробити більш жорстким, щоб він почав діяти ефективніше.

Окрім того, екскомандир "Азова" говорив, що українці швидко мотивуються, але потім втрачають мотивацію. Зараз наша нація саме на такому етапі, тому й є пусті вулиці та трохи панічні настрої.

війна
зброя
Україна
Олаф Шольц
полк "Азов"
Росія
Максим Жорін

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