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Екскомандир Азову назвав причини загрозливої ситуації в Україні

25 травня 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Екскомандир Азову Максим Жорін назвав причини загрозливої ситуації в Україні
Екскомандир Азову Максим Жорін. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що наразі в Україні ситуація загрозлива. Він назвав декілька причин.

Про це Максим Жорін розповів в інтерв'ю LIGA.net у суботу, 25 травня.

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Загрозлива ситуація в Україні

"По-перше, це неготовність на сьогоднішній день українців перемагати. Є готовність дочекатись перемоги, є готовність прийняти перемогу, але я не бачу в українського суспільства консолідованих зусиль для цієї перемоги", — наголосив Жорін.

За його словами, є втома української армії, яку потрібно змінювати та давати відпочивати. 

Жорін також наголосив, що є суттєве обмеження по ресурсах, які в України є на сьогодні. Він наголосив, що російські окупанти всі ці проблеми знають та вони ними користуються.

"Більше того, на деякі з них вони досить ефективно впливають, а саме це здебільшого стосується інформаційного тиску, який вони здійснюють на нас, який ми інколи вважаємо за свої там внутрішні проблеми, але насправді за всім цим стоїть робота російських спецслужб, їх кошти", — зазначив екскомандир "Азову".

Нагадаємо, Жорін заявив, що на цей час не існує безпосередньої загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі. Проте поширення чуток про прибуття Віктора Януковича на зустріч з Олександром Лукашенком та Володимиром Путіним для відкриття "нових фронтів" слід розглядати як ворожу пропаганду.

Також екскомандир "Азову" говорив, що українці швидко мотивуються, але потім втрачають мотивацію. Зараз наша нація саме на такому етапі, тому й є пусті вулиці та трохи панічні настрої.

війна
українці
Україна
окупанти
полк "Азов"
Максим Жорін

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