Экс-командир "Азова" Жорин раскритиковал позицию Шольца относительно ударов по РФ западным оружием

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин отреагировал на заявление Олафа Шольца, в котором канцлер Германии подчеркнул, что он против ударов по территории России западным оружием. Военный уверен, что такая позиция демонстрирует лишь слабость западных партнеров Украины.

Такое мнение Жорин высказал в субботу, 26 мая.

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"Я так понимаю, бить КАБами по ''Эпицентру'' посреди выходного дня, с сотнями посетителей — это еще не большая война. А отвечать ударами по российской территории, это уже "эскалация"", — риторически прокомментировал Жорин.

Жорин добавил, что сейчас война в Украине стала настолько велика, что больше уже просто некуда.

"Разве что ядерка осталась, но учитывая масштабы обстрелов украинских городов, тактическое ядерное оружие не будет чем-то катастрофическим", — добавил экс-командир ''Азова''.

Он подчеркнул, что в настоящее время слабость Запада уже не является чем-то новым. Наши партнеры продолжают пытаться устанавливать какие-либо рамки в отношениях с Россией. При этом россиянам глубоко все равно относительно любых правил.

"Они своих союзников определили, работают с ними очень эффективно. И мнение Шольца или кого-то другого никого там не интересует", — отметил Жорин.

Военный добавил, что главная проблема состоит в том, что пока Украина не наладит собственное военное производство, она "будет полностью зависеть от своих союзников с комплексами неполноценности".

Также Жорин считает, что принятый в Украине закон о мобилизации достаточно мягким. Его нужно ужесточить, чтобы он начал действовать эффективнее.

Кроме того, экс-командир "Азова" говорил, что украинцы быстро мотивируются, но затем теряют мотивацию. Сейчас наша нация именно на таком этапе, поэтому есть пустые улицы и немного панические настроения.