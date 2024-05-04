Екскомандир Азову заявив, що росіяни готуються до наступу у Харківській області

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Російські загарбники готуються до нового етапу просування своїх військ, ймовірно, це стосується Харківської області. Водночас Максим Жорін не виключає, що окупанти можуть почати наступ у Харкові, щоб ЗСУ перекинули туди свої сили.

Про це заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив в ефірі проєкту "Нічна варта" в суботу, 4 травня.

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Жорін підкреслив, що відбуваються очевидні накопичення військ біля кордонів України, а також перекидання сил до Луганської та Донецької областей. За його словами, ці дії свідчать про те, що Росія готується до нового наступу.

"Безумовно, вони готуються до нового етапу просування своїх військ, а скоріш за все, звісно, це буде в районі Харківської області", — зазначив Жорін.

Водночас він не виключає можливості того, що російські війська можуть спробувати взяти Харків під контроль, намагаючись застосувати тактику тиску, щоб змусити Збройні сили України перекинути свої сили в цей район. При цьому він попереджає, що в цей час може розгорнутися "окремий театр подій" на півдні України.

Нагадаємо раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про недостатність сил у російських окупантів для відкриття нового фронту в Харківській області. На деяких ділянках Куп'янського напрямку російські війська активізували штурмові дії, але для розширення бойових дій не вистачає необхідних ресурсів.

Також ми повідомляли про те, що росіяни скаржаться на колосальні втрати серед особового складу внаслідок невдалих штурмів Часового Яру на Донеччині. Запис із відповідною розмовою оприлюднило ГУР.