Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Екскомандир Азову заявив, що росіяни готуються до наступу в Харківській області arrow

Екскомандир Азову заявив, що росіяни готуються до наступу в Харківській області

4 травня 2024 17:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Екскомандир Азову заявив, що росіяни готуються до наступу у Харківській області
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські загарбники готуються до нового етапу просування своїх військ, ймовірно, це стосується Харківської області. Водночас Максим Жорін не виключає, що окупанти можуть почати наступ у Харкові, щоб ЗСУ перекинули туди свої сили.

Про це заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив в ефірі проєкту "Нічна варта" в суботу, 4 травня.

Читайте також:

Плани ворога на наступ у Харківській області

Жорін підкреслив, що відбуваються очевидні накопичення військ біля кордонів України, а також перекидання сил до Луганської та Донецької областей. За його словами, ці дії свідчать про те, що Росія готується до нового наступу.

"Безумовно, вони готуються до нового етапу просування своїх військ, а скоріш за все, звісно, це буде в районі Харківської області", — зазначив Жорін.

Водночас він не виключає можливості того, що російські війська можуть спробувати взяти Харків під контроль, намагаючись застосувати тактику тиску, щоб змусити Збройні сили України перекинути свої сили в цей район. При цьому він попереджає, що в цей час може розгорнутися "окремий театр подій" на півдні України.

Нагадаємо раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про недостатність сил у російських окупантів для відкриття нового фронту в Харківській області. На деяких ділянках Куп'янського напрямку російські війська активізували штурмові дії, але для розширення бойових дій не вистачає необхідних ресурсів.

Також ми повідомляли про те, що росіяни скаржаться на колосальні втрати серед особового складу внаслідок невдалих штурмів Часового Яру на Донеччині. Запис із відповідною розмовою оприлюднило ГУР.

російські війська
Харків
Харківська область
полк "Азов"
війна в Україні
наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів