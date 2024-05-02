Російські солдати скаржаться на колосальні втрати поблизу Часового Яру — перехоплення ГУР

Поранений російський солдат у фронтовому тилу. Фото ілюстративне: росЗМІ

В лавах російської армії зростають скарги на колосальні втрати серед особового складу внаслідок невдалих штурмів Часового Яру на Донеччині. Як стало відомо зі слів загарбників, не допомагають навіть підкріплення.

Перехоплену розмову показали в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова окупанта

В розмові (ймовірно, з іншим військовослужбовцем) солдат поскаржився, що при масованих штурмах Часового Яру, російські війська зазнають втрат навіть з перекинутим підкріпленням.

"Я кажу те, що народу набирають, п****ць, а вони, походу, всі утилізуються в цьому Часовому Яру. Там же ж наступ іде, у вас стоїть фронт, тому, мабуть, їх і не видно", — бідкається окупант.

Також ворожий боєць додав, що Міноборони РФ продовжує брехати про пільги для солдатів-контрактників.

"Просто зараз, кажу, розвісили плакати: там і мільйон двісті, одночасні виплати там, і все таке, пільги, ****ги, б**", — каже солдат.

Нагадаємо, раніше силове відомство оприлюднило перехоплену телефонну розмову російського військовослужбовця, який нарікає, що в Міноборони Росії приховують втрати живої сили, аби не платити родичам мертвих окупантів компенсації.

Також розвідники показали іншу розмову, де російський солдат розповів матері про вбивство свого командира, який не подобався особовому складу.

Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що до Часового Яру перекинули спецпідрозділи військової розвідки ГУР для оборони міста.

А боєць 5-ї ОШБр Михайло Онуфер пояснив, що важливість міста для росіян в тому, що його захоплення може стати плацдармом для штурму Костянтинівки.