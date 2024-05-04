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Экс-командир Азова заявил, что россияне готовятся к наступлению в Харьковской области

4 мая 2024 17:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Экскомандир Азову заявил, что россияне готовятся к наступлению в Харьковской области
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские захватчики готовятся к новому этапу продвижения своих войск, вероятно это касается Харьковской области. В то же время Максим Жорин не исключает, что оккупанты могут начать наступление в Харькове, чтобы ВСУ перебросили туда свои силы.

Об этом заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил в эфире проекта "Ночной дозор" в субботу, 4 мая.

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Жорин подчеркнул, что происходят очевидные накопления войск возле границ Украины, а также перекидывание сил в Луганскую и Донецкую области. По его словам, эти действия свидетельствуют, что Россия готовится к новому наступлению.

"Безусловно, они готовятся к новому этапу продвижения своих войск, а, скорее всего, это будет в районе Харьковской области", — отметил Жорин.

В то же время он не исключает возможности того, что российские войска могут попытаться взять Харьков под контроль, пытаясь применить тактику давления, чтобы заставить Вооруженные силы Украины перебросить свои силы в этот район. При этом он предупреждает, что в настоящее время может развернуться "отдельный театр событий" на юге Украины.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о недостаточности сил у российских оккупантов для открытия нового фронта в Харьковской области. На некоторых участках Купянского направления русские войска активизировали штурмовые действия, но для расширения боевых действий не хватает необходимых ресурсов.

Также мы сообщали, что россияне жалуются на колоссальные потери среди личного состава в результате неудачных штурмов Часового Яра в Донецкой области. Запись с ответным разговором обнародовало ГУР.

российские войска
Харьков
Харьковская область
полк "Азов"
война в Украине
наступление

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