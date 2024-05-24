Екскомандир Азову Жорін прокоментував можливість російського наступу з Білорусі

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що на цей час не існує безпосередньої загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі. Проте поширення чуток про прибуття Віктора Януковича на зустріч з Олександром Лукашенком та Володимиром Путіним для відкриття "нових фронтів" слід розглядати як ворожу пропаганду.

Про це екскомандир Азову заявив у своєму Telegram-каналі.

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"Ворогам вигідно нагнітати істерію в українському суспільстві, тим більше, що вона і так існує", — зазначив Жорін.

Він додав, що це не виключає можливості нападу з боку Білорусі в майбутньому. Жорін наголошує, що Білорусь стала фактично частиною Російської Федерації, тому можливість її використання для відкриття другого фронту існує. Водночас він сумнівається в бойовому потенціалі білоруської армії, вважаючи, що основну силу становитимуть російські військові. Заступник командира закликає не піддаватися паніці та орієнтуватися на перевірену інформацію.

"Деяким депутатам, які самі давно мали сидіти за колабораціонізм, узагалі краще було б сидіти мовчки" — додав він, ймовірно, маючи на увазі недавні висловлювання народного депутата Євгенія Шевченка.

Нагадаємо, в одному з аеропортів Республіки Білорусь приземлився літак колишнього президента України Віктора Януковича. Востаннє він відвідував країну два роки тому.

Раніше до Білорусі прилетів і російський диктатор Володимир Путін. Він планує обговорити з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком питання безпеки та другу фазу ядерних навчань РФ за участю білоруських військових.