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Экс-командир Азову Жорин прокомментировал возможность российского наступления из Беларуси

24 мая 2024 23:33
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Бригадир София
редактор
Экс-командир Азову Жорин прокомментировал возможность российского наступления из Беларуси
Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что на данный момент нет непосредственной угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси. Однако распространение слухов о прибытии Виктора Януковича на встречу с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным для открытия "новых фронтов" следует рассматривать как враждебную пропаганду.

Об этом экс-командир Азову заявил в своем Telegram-канале.

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"Врагам выгодно нагнетать истерию в украинском обществе, тем более что она и так существует", — отметил Жорин.

Он добавил, что это не исключает возможности нападения со стороны Белоруссии в будущем. Жорин отмечает, что Белоруссия стала фактически частью Российской Федерации, поэтому возможность ее использования для открытия второго фронта существует. В то же время он сомневается в боевом потенциале белорусской армии, считая, что основную силу составят российские военные. Заместитель командира призывает не поддаваться панике и ориентироваться на проверенную информацию.

"Некоторым депутатам, которые сами давно должны были сидеть за коллаборационизм, вообще лучше было бы сидеть молча" — добавил он, вероятно, имея в виду недавние высказывания народного депутата Евгения Шевченко.

Напомним, один из аэропортов Республики Беларусь приземлился самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича. В последний раз он посещал страну два года назад.

Ранее в Беларусь прилетел и российский диктатор Владимир Путин. Он планирует обсудить с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы безопасности и вторую фазу ядерных учений РФ с участием белорусских военных.

Беларусь
война
Александр Лукашенко
владимир путин
Виктор Янукович
Украина
война в Украине
Максим Жорин

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