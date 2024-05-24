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Навіщо Путін прилетів до Мінська — що пишуть ЗМІ

24 травня 2024 04:57
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Путін і Лукашенко хочуть обговорити спільні ядерні навчання
Диктатори Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото ілюстративне: ТАСС
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Російський диктатор Володимир Путін планує обговорити з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко питання безпеки та другу фазу ядерних навчань РФ за участю білоруських військових. Глава Кремля прибув до Мінська напередодні ввечері. 

Про плани щодо переговорів повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

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Питання безпеки та економіки 

Лукашенко особисто зустрів Путіна в аеропорту і сказав, що в ході переговорів питання безпеки будуть на першому плані. Також сторони обговорять економічну співпрацю між країнами. 

"Путін заявив, що планує обговорити з Лукашенком у Мінську питання безпеки та другу фазу ядерних навчань РФ за участю білоруських військових", — написали журналісти ТАСС.

Двадцять першого травня Російська Федерація розпочала перший етап навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї. У навчаннях задіяні комплекси "Іскандер" та ракети "Кинджал".

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни пояснили, навіщо Росія час від часу заявляє про ядерну зброю. 

Також ми повідомляли, що Європейський Союз, за результатами засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 16 травня, нагадав Росії про її обіцянку не розпочинати ядерну війну проти будь-якої країни у світі. 

Білорусь
Олександр Лукашенко
володимир путін
військові навчання
ядерна зброя
Росія
ядерна війна

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